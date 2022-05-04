На Рівненщині внаслідок зіткнення чотирьох авто одна людина загинула, двоє – травмувалися (фото, відео)

Смертельна автопригода сталася третього травня на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Дібрівка Рівненського району.

Поліцейські на місці події встановили, що 36-річний житель Київської області, водій автомобіля «Lincoln», рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним тягачем «Volvo» під керуванням 70-річного рівнянина.

Від удару обидва транспортні засоби злетіли в кювет і загорілися. Пасажирка легковика, 22-річна жителька Київської області, загинула на місці події. Керманича цього ж транспортного засобу, який згорів вщент, госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Водій вантажівки перебуває у травматології.

Крім того, коли водій автомобіля «Chevrolet» — 72-річний житель міста Суми почав різко гальмувати, внаслідок сталося зіткнення із автомобілем «Hyndai Tucson» під керуванням 43-річного жителя столиці, який рухався позаду.

Від удару «Chevrolet» злетів у кювет та перекинувся.

На щастя, ніхто більше в автопригоді не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

Усі обставини автопригоди встановлюються.

Відділ комунікації поліції Рівненської області