На Рівненщині водій збив на смерть пішохода і потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом

У ДТП у Дубенському районі загинув 48-річний чоловік. Повідомлення про смертельну автопригоду у селищі Смига на вулиці Дубенській надійшло до поліції вчора, 19 грудня, близько 19:35.

Поліцейські на місці події встановили, що 51-річний житель Тернопільської області, керуючи автомобілем Skoda Octavia, наїхав на 48-річного місцевого жителя, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Отримані травми виявилися несумісні з життям — медики “швидкої” лише констатували смерть чоловіка, інформує поліція Рівненщини.

Попередньо водій автомобіля Skoda Octavia був тверезий, втім у нього відібрали зразки крові. Одразу після автопригоди його із гіпертонічним кризом та ситуаційною реакцією на стрес госпіталізували до лікарні. // Діло