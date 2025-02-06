На Рівненщині п’яний водій спричинив ДТП за участю чотирьох автівок (фото)

У керманича правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив прилад «Драгер»: 1,79 проміле. На нього поліцейські офіцери громади склали два адмінпротоколи за ст.124 та ст.130 КУпАП.

Нагадаємо, автопригода сталася вчора, 4 лютого у селищі Гоща на вулиці Незалежності.

Поліцейські встановили, що керманич автомобіля «Volkswagen Passat», 37-річний місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Nissan» під керуванням 52-річного мешканця Гощі. Від удару в останньому транспортному засобі відірвалося колесо, яке пошкодило «Hyundai», що рухалося позаду нього.

У цей час 37-річний водій «Volkswagen Passat» втратив контроль над керуванням авто, внаслідок чого легковик врізався у припаркований на узбіччі «Daewoo Matiz».

До медзакладу із забоєм грудної клітки доставили 52-річного кермувальника «Nissan»: наразі він проходить додаткове обстеження.

Відділ комунікації поліції Рівненської області