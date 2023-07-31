На Рівненщині перекинувся і загорівся автомобіль: двоє людей загинули на місці

На Рівненщині на трасі Київ – Ковель – Ягодин сталась смертельна ДТП – кросовер Renault Duster перекинувся і загорівся.

Про це у понеділок повідомили у поліції області, пише УНН.

Повідомлення про автопригоду у селі Городець поліція отримала сьогодні, 31 липня, об 11:37.

“Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль Renault Duster: на місці події загинули двоє осіб”, – повідомили в поліції.

Слідчо-оперативна група та слідчий встановлюють усі обставини ДТП.

“Рух на цій ділянці ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські”, – вказали у поліції.