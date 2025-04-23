На Рівненщині внаслідок вибуху небезпечних предметів травмувалися двоє підлітків

Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення підозрілого предмету не торкатися та не наближатися до нього, негайно повідомити на спецлінію та забезпечити недопущення сторонніх осіб до місця події.

Поліцейські встановили, що вчора, 22 квітня, близько 16:40 у Рівному на вулиці Гайдамацькій 14-річний місцевий житель знайшов літієву батарейку. Хлопець приніс її додому та почав ножем розбирати, під час чого вона вибухнула.

Медики госпіталізували неповнолітнього з травматичною ампутацією трьох фаланг пальців руки.

Також, цього ж дня близько 19:30 у селі Городок 13-річний місцевий мешканець на вулиці знайшов петарду. Хлопець смикнув за шнурок, а предмет вибухнув.

У хлопця лікарі діагностували переломи двох фаланг пальців руки та після надання допомоги відпустили.

За цими фактами правоохоронці територіальних підрозділів проводять перевірку.

Поліція Рівненської області