На Рівненщині водій і пасажир легковика загинули у зіткненні з бензовозом (фото)

Смертельне зіткнення на Дубенщині: слідчі розпочали досудове розслідування

ДТП сталася близько 21 години вчора, 18 листопада, на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Івання Дубенського району.

Поліцейські на місці події встановили, що 19-річний житель села Підгайці Дубенського району, керуючи автомобілем «Opel Vectra», не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з бензовозом «DAF» з напівпричепом.

Внаслідок автопригоди водій легковика, а також його пасажир — 20-річний односелець, загинули на місці події.

Слідчі слідчого управління внесли відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 286 КК України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Водій вантажного автомобіля — 53-річний киянин, за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

Поліція Рівненської області