На Рівненщині жінка померла в кабінеті у стоматолога

Поліцейські розслідують обставини смерті жительки Рівненського району в стоматкабінеті

19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.

Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які мають значення у справі.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки Здовбиці.

Слідчі дії тривають.

Поліція Рівненської області