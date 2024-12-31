На Роменщині поліцейські встановлюють обставини ДТП з загиблим (фото)
Легковика з’їхав у кювет, що призвело до травмування та подальшої загибелі водія. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.
Автопригода трапилася вчора, близько 09:30, на автомобільній дорозі Т1913 поблизу с. Веселе Роменського району. Водій автомобіля марки “Kia-Cerato”, 57-річний чоловік, з’їхав з дороги і врізався в дерево.
У результаті події керманич отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні, де у подальшому помер.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що призвело до смерті людини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet