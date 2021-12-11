На Ровенщине с грузовика выпало бревно и пробило стекло маршрутки, травмировав пассажира
В селе Городище Ровенской области во время движения с грузовика выпали бревна, одно из которых пробило стекло маршрутки с пассажирами.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла 10 декабря примерно в 17:00.
По данным полиции, древесина, которую перевозил 31-летний водитель грузовика «ЗИЛ», была плохо закреплена. В результате чего из прицепа выпала колода и пробила боковое стекло встречного автобуса «Богдан».
Кроме того, еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров. 32-летний мужчина получил телесные повреждения. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.
Водителя грузовика доставили в медучреждение, где у него взяли биологические образцы.
По предварительной квалификации части 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом) следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
В рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства ДТП. Транспортные средства изъяли.
Известно, что автомобиль «ЗИЛ» принадлежит частному предпринимателю.Tweet