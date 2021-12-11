На Ровенщине с грузовика выпало бревно и пробило стекло маршрутки, травмировав пассажира

В селе Городище Ровенской области во время движения с грузовика выпали бревна, одно из которых пробило стекло маршрутки с пассажирами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла 10 декабря примерно в 17:00.

По данным полиции, древесина, которую перевозил 31-летний водитель грузовика «ЗИЛ», была плохо закреплена. В результате чего из прицепа выпала колода и пробила боковое стекло встречного автобуса «Богдан».

Кроме того, еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров. 32-летний мужчина получил телесные повреждения. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.

Водителя грузовика доставили в медучреждение, где у него взяли биологические образцы.

По предварительной квалификации части 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом) следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства ДТП. Транспортные средства изъяли.

Известно, что автомобиль «ЗИЛ» принадлежит частному предпринимателю.