На Ровенщині колесо лісовоза відірвало руку пішоходу, врятувати його життя не вдалося

Повідомлення про автопригоду на вулиці Корецькій міста Березного Ровенської області надійшло до поліції о 16:40 вчора, 17 червня.

Поліцейські на місці події встановили, що під час руху у вантажного автомобіля «УРАЛ» відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого було травмовано пішохода, який ішов тротуаром у попутному напрямку.

Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водії вантажівки — 40-річний березнівчанин, за результатами огляду на стан сп’яніння — тверезий. Втім, у нього також відібрали зразки крові.

Відділ комунікації поліції Рівненської області