На Сарненщині однорічна дитина загинула під колесами батьківського авто

Трагедія сталася учора, 18 липня, о 20:45 у селі Залав’я колишнього Рокитнівського району.

Поліцейські встановили, що за місцем проживання 28-річний місцевий житель, керманич автомобіля «Volkswagen Golf», виїжджаючи з гаражного приміщення заднім ходом, допустив наїзд на однорічного сина.

Від отриманих травм малолітній загинув у медзакладі.

Відповідно до медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння чоловік був тверезий. Він пояснив, що коли виходив, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження автомобіль поміщено на спецмайданчик.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області