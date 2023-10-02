На Сарненщині унаслідок ДТП загинули пішохід та мотоцикліст, неповнолітню пасажирку госпіталізували

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Летальна автопригода сталася учора, першого жовтня, близько 20:30 у селищі Клесів на вулиці Центральній.

Поліцейські встановили, що 18-річний місцевий житель, водій незареєстрованого мотоцикла «Lonking», допустив наїзд на пішохода, який ішов краєм проїзної частини із велосипедом в руках. У подальшому кермувальник разом із 15-річною пасажиркою випали на дорогу, а транспортний засіб відкинуло у меліоративну канаву.

На Сарненщині унаслідок ДТП загинув пішохід та мотоцикліст, неповнолітню пасажирку госпіталізували

Унаслідок ДТП мотоцикліст помер по дорозі у медзаклад, а 67-річний житель Клесова — через декілька годин у лікарні. Крім того, травми отримала і неповнолітня: її госпіталізували у травматологічне відділення.

На Сарненщині унаслідок ДТП загинув пішохід та мотоцикліст, неповнолітню пасажирку госпіталізували

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, слідчий слідчого управління вніс відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини.

Відомо, що мотоцикліст та пасажирка перебували без мотошоломів.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області 

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