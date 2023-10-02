На Сарненщині унаслідок ДТП загинули пішохід та мотоцикліст, неповнолітню пасажирку госпіталізували

Летальна автопригода сталася учора, першого жовтня, близько 20:30 у селищі Клесів на вулиці Центральній.

Поліцейські встановили, що 18-річний місцевий житель, водій незареєстрованого мотоцикла «Lonking», допустив наїзд на пішохода, який ішов краєм проїзної частини із велосипедом в руках. У подальшому кермувальник разом із 15-річною пасажиркою випали на дорогу, а транспортний засіб відкинуло у меліоративну канаву.

Унаслідок ДТП мотоцикліст помер по дорозі у медзаклад, а 67-річний житель Клесова — через декілька годин у лікарні. Крім того, травми отримала і неповнолітня: її госпіталізували у травматологічне відділення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, слідчий слідчого управління вніс відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини.

Відомо, що мотоцикліст та пасажирка перебували без мотошоломів.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області