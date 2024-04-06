На Сарненщині в авто, яке «нанизалося» на відбійник, загинули матір із сином (фото)

Смертельна автопригода сталася сьогодні, шостого квітня, близько 02:30 на дорозі «Клесів-Олексіївка-Вири» між населеними пунктами Клесів та Федорівка.

Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля «Volkswagen Golf», 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, який повністю пронизав легковик.

Унаслідок ДТП загинули керманич та його матір — 67-річна жителька села Вири.

Іще одна пасажирка — 19-річна рідна сестра кермувальника, отримала тяжкі травми, дівчину госпіталізували до реанімації.

Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і повертались додому.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області