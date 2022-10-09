На Шепетівщині нетверезий водій мопеду травмував двох пішоходів

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня, близько 19:30 години в с. Варварівка на Полонщині.

Попередньо встановлено, що водій мопеда «Viper», перебуваючи у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів 1972 та 1986 р.н. Внаслідок ДТП потерпілі отримали численні травми, їх госпіталізували до Полонської лікарні.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області