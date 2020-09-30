На сп’янілого чоловіка, який вчинив ДТП, патрульні склали 4 адмінматеріали

Повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Соборній, патрульні отримали близько 5-ї години ранку. З повідомлення заявниці інспектори з’ясували, що її припаркований біля будинку транспортний засіб Dacia Logan пошкодив невідомий громадянин на автомобілі Skoda Octavia.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Сумської області

Зі слів очевидців, громадянин цілу ніч біля автівки розпивав алкогольні напої, після чого сів за кермо. Рухаючись заднім ходом, він здійснив наїзд на припаркований автомобіль Dacia. Та замість того, щоби зупинитись, керманич від’їхав, залишив свою автівку неподалік, а потім знову повернувся та продовжив розпивати спиртні напої.