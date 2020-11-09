На столичном Виноградаре мотоциклист снес трех человек на пешеходном переходе

Вечером в понедельник, 9 ноября, примерно в 20:45 на проспекте Правды в столице, напротив торгового центра, произошло дорожно-транспортное происшествие: переходивших на зеленый свет светофора трех людей сбил мотоцикл Harley-Davidson.

Об этом передает информационный ресурс Киев Оперативный.

«Напротив ТЦ Ретровиль, люди переходили дорогу на светофоре (на свой зеленый свет) и вдруг, по неустановленным пока причинам, их сбивает мотоциклист», — говорится в сообщении.

В результате наезда травмированы пять человек: трое пешеходов, сам пилот мотоцикла и его пассажирка. Во всех довольно серьезные травмы.

После происшествия на месте инцидента работала следственно-оперативная группу, специализирующаяся на ДТП с тяжелыми последствиями — ее сотрудники должны установить причины аварии, а также степень вины пилота мотоциклиста. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»