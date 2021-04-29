На столичном Виноградаре на ходу загорелся пассажирский автобус (фото)
В четверг, 29 апреля, на проспекте Правда, 66, что в Подольском районе, на ходу загорелся маршрутный автобус. В момент возгорания в транспорте были пассажиры.
Все произошло в 13:44 по адресу проспект Правды, 66, что в Подольском районе столицы. Сообщает Информатор по данным ГСЧС Киева.
По информации спасателей, возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули.
Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 — ликвидировали. В результате пожара транспортное средство сгорел полностью.
На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.