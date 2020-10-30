На столичному Майдані Незалежності водій на великій швидкості збив кількох людей у пішохідній зоні

Повідомляється про загиблих і постраждалих.

На Майдані Незалежності в Києві водій легковика на великій швидкості проїхав по пішохідній зоні, злетів зі ходів і збив кількох людей.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Є загиблі та серйозно травмовані. Інформація про них уточнюється. Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії був у стані сп’яніння. Також повідомляють, що двоє постраждалих не подають ознак життя.

В поліції опублікували відео інциденту.