На столичному Печерську правоохоронці затримали двох киян, які розбили скло в тролейбусі

Дії правопорушників кваліфіковані як хуліганство. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих на вулиці Лаврській розбили скло в тролейбусі. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Прибувши на місце події, поліцейські затримали осіб, на яких вказали свідки події. Як з’ясувалося, двоє хлопців у стані алкогольного сп’яніння почали порушувати громадський порядок, зламали склоочисник у тролейбусі та розбили скло. На зауваження водія громадського транспорту та перехожого порушники не реагували, а натомість нанесли їм тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 1997 та 2001 років народження.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Також слідчі направили до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Тищенко