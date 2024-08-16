На столичній Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші (відео)
Сьогодні, 16 серпня, у Києві, на вулиці Бальзака, сталась пожежа в одній із багатоповерхівок. Пізніше вогонь з однієї квартири перекинувся на іншу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал “Реальний Київ”.
Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники. Зокрема повідомлень щодо постраждалих наразі немає.
Варто додати, що офіційні особи, або ж Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі жодним чином не коментували ситуацію.
Як поводитись під час пожежі
Під час пожежі в багатоповерховому будинку важливо дотримуватися певних правил для забезпечення власної безпеки та безпеки інших. Ось декілька порад:
- Зберігайте спокій. Паніка може тільки зашкодити;
- Зателефонуйте до служби порятунку. Якнайшвидше повідомте про пожежу за номером екстрених служб (наприклад, 101 в Україні);
- Оцініть ситуацію. Якщо дим заповнює приміщення, використовуйте рушник або інший шматок тканини, щоб закрити ніс і рот, та рухайтеся якомога нижче до підлоги, де повітря чистіше;
- Не користуйтеся ліфтом. Ліфти можуть відмовити в критичний момент або застрягти. Завжди використовуйте сходи, навіть якщо це забирає більше часу;
- Знайдіть найближчий вихід. Ознайомтеся з планом евакуації вашого будинку заздалегідь;
- Виходьте обережно. Виходьте з будинку по сходах, перевіряючи двері на відчуття тепла перед тим, як відкрити їх;
- Допоможіть іншим. Якщо ви можете безпечно допомогти іншим людям, особливо тим, хто не може самостійно вийти, зробіть це.
- Не повертайтеся всередину. Не повертайтеся в будівлю, навіть якщо ви забули особисті речі;
- Залишайтеся на зв’язку. Якщо ви не можете залишити будинок через дим або вогонь, намагайтеся зв’язатися з рятувальниками або використовувати сигнальні знаки, щоб привернути їхню увагу.