На столичній Троєщині палає квартира, вогонь перекинувся й на інші (відео)

Сьогодні, 16 серпня, у Києві, на вулиці Бальзака, сталась пожежа в одній із багатоповерхівок. Пізніше вогонь з однієї квартири перекинувся на іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал “Реальний Київ”.