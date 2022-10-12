На столичному Хрещатику Jeep влетів у Audi, двоє водіїв та пасажир – у лікарні (фото)

У Києві на Хрещатику водійка авто Jeep скоїла зіткнення з автомобілем Audi – позашляховик перевернувся і вдарився в електроопору.

У результаті ДТП обоє водіїв та пасажир позашляховика отримали тілесні ушкодження, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили у поліції, близько 19:00 години до поліції Києва надійшов виклик щодо дорожньо-транспортої пригоди на перехресті вулиці Хрещатик та Богдана Хмельницького.

За попереньою інформацією, водійка автомобіля Jeep здійснила проїзд на заборонений червоний сигнал світлофора на перехресті вулиць Хрещатик-Богдана Хмельницького у результаті чого зіткнулась з авто Audi, керманич якого повертав ліворуч з зустрічної смуги руху на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок автопригоди позашляховик Jeep перевернувся і вдарився в електроопору. Потерпілих водіїв та пасажира JEEP доставлено у лікарню.

На місці події працюють слідчі. За результатами перевірки події буде надано правову кваліфікацію.