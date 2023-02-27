На столичному Печерську поліцейські попередили бійку між молодіжними групами

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Нещодавно в росії серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організовують бійку з опонентами. Така «акція» планувалась і у столиці.

Сьогодні, 27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікт вдалося попередити. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

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Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож Поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля.

Відділ комунікації поліції Києва

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