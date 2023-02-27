На столичному Печерську поліцейські попередили бійку між молодіжними групами

Нещодавно в росії серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організовують бійку з опонентами. Така «акція» планувалась і у столиці.

Сьогодні, 27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікт вдалося попередити. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож Поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля.

Відділ комунікації поліції Києва