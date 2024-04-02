На столичних Позняках трамвай зійшов із рейок і врізався у будівлю базару (фото, відео)
За попередніми даними постраждав один із перехожих
У столиці сьогодні, 2 квітня, біля станції метро Позняки трамвай зійшов рейсів. Із технічних причин затримується транспорт.
У мережі пишуть, що трамвай зійшов та зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці. У Київпастрансі повідомляють, що на місце направили фахівців.
Рух трамвайних маршрутів № 8 організовано по маршруту № 32, трамвайних маршрутів № 28д до зупинки Харківський масив.Tweet