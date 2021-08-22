На Сумщині поліцейські розшукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі

Близько доби знадобилося правоохоронцям, аби розшукати дитину. До пошуків поблизу села Шкуратівка Сумського району долучилися небайдужі громадяни. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Вчора, 20 серпня близько 22.40, до поліції звернулись батьки 6-річного хлопчика. Вони повідомили, що дитина загубилася.

До пошуків одразу ж залучили співробітників Головного управління поліції області, весь особовий склад Сумського районного управління поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологів, рятувальників. Загалом місцевість прочісували близько 500 правоохоронців. До них приєдналися волонтери, пошуково-рятувальний загін «Мілена» та жителі села Шкуратівка. Крім того, для пошуків хлопчика залучили гелікоптер підрозділу прикордонної служби з Харківщини.

Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою дитини було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Крім того, орієнтування розповсюдили у засобах масової інформації задля встановлення будь-якої інформації, що могла б допомогти в розшуку зниклої дитини.

І вже на вечір така злагоджена робота дала результат: близько 16.30 хлопчика знайшли батько та кінолог з собакою, які прочісували місцевість. На щастя, дитина не постраждала. Виявилось, що хлопчик весь цей час ховався в полі з кукурудзою поблизу від місця зникнення.

Відділ комунікації поліції Сумської області