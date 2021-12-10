На Сумщині поліція розшукує двох неповнолітніх хлопців (фото)

10 грудня 2021 о 06.40 до чергової частини ВП № 1 м. Тростянець надійшло повідомлення від жительки міста Тростянець, що в період часу з 00.00 до 06.20 пішли з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулись її прийомні діти.

— Сулига Артем Олександрович, віком 15 років, та — Бердутін Віктор Сергійович, віком 10 років.

Також з гаража домоволодіння зник автомобіль «Форд Фокус» д.н. ВМ 2560 СМ на якому можливо пересуваються діти. Відомо, що раніше старший з хлопців, Артем, неодноразово без дозволу залишав місце мешкання.

Наразі поліція веде розшук дітей

Шановні громадяни, якщо вам відоме місце знаходження дітей, обставини їх зникнення, а також місцезнаходження автомобіля, на якому можуть пересуватися діти, прохання терміново повідомити до поліції за телефоном 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області