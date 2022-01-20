На Сумщині у зіткненні ВАЗу з фурою загинув водій легковика (фото)

Внаслідок зіткнення двох автомобілів 64-річний чоловік загинув на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 11:40, на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, неподалік від міста Кролевець.

Попередньо встановлено, що 27-річний водій вантажного автомобіля Mersedes не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу де зіткнувся з автівкою ВАЗ-21099. У результаті чого 64-річний керманич легковика помер на місці пригоди.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються всі обставини цієї події.

Відділ комунікації поліції Сумської області