На Сумщині в ДТП одна людина загинула та троє травмувалися (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Сумському районі, один пасажир загинув на місці події, ще двоє пасажирів та водій транспортного засобу – отримали травми.

Вчора, близько 21 години, в селі Нижнє Піщане по вулиці Центральній, 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53 на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, внаслідок чого сталося перекидання авто.

В результаті ДТП, від отриманих тілесних ушкоджень, загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля. Ще двоє пасажирів 14-ти та 15-років та водій отримали тілесні ушкодження.

Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом напідпитку.

Наразі водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», у рамках якого встановлюються причини та обставини цієї події.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Окружна прокуратура міста Суми.

Відділ комунікації поліції Сумської області