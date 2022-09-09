На Сумщині п’яна жінка на Dacia Logan збила на смерть двох пішоходів

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 22 години на автодорозі Конотоп-Буринь, поблизу села Грузьке, двоє пішоходів загинули, а пасажирка авто отримала тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 31-річна жінка, перебуваючи за кермом автомобіля Dacia Logan допустила наїзд на двох пішоходів, які рухалися по краю проїзної частини. У результаті чого пішоходи загинули на місці пригоди, а 32-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Як з‘ясувалося, водійка перебувала за кермом на підпитку. Наразі її вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Відділ комунікації поліції Сумської області