На Сумщині поліцейські розшукують безвісти зниклу 14-річну дівчину (фото)

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Минулої ночі 14-річна Анастасія Рябко пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Правоохоронці працюють над встановленням місця її знаходження.

Близько 07:00 години до Сумського районного управління поліції звернувся мешканець с. Нижня Сироватка та повідомив, що його неповнолітня донька, Анастасія Рябко, вночі пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Дівчина залишила вдома мобільний телефон, проте має при собі грошові кошти.

на сумщині поліцейські розшукують безвісти зниклу неповнолітню анастасію рябко

На вигляд Анастасії 14-15 років, зріст близько 160 см, спортивної тілобудови, очі карі, волосся темне довге, ніс прямий. Була одягнута у бордовий худі, штани темного кольору, білі кросівки, має чорний рюкзак.

Поліцейські проводять усі необхідні пошукові заходи, орієнтовано усі наряди, блокпости та патрулі області.

Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян: якщо вам відоме місцезнаходження зниклої чи будь-яка інша інформація про можливе місце перебування неповнолітньої, повідомте про це до найближчого відділення поліції або ж зателефонувавши на один із номерів: 050-307-99-50, 0542-66-77-75, 095-189-06-52, 050-30-72-005, 050-40-73-102 або 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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