На Сумщині поліцейські розшукують безвісти зниклу 14-річну дівчину (фото)

Минулої ночі 14-річна Анастасія Рябко пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Правоохоронці працюють над встановленням місця її знаходження.

Близько 07:00 години до Сумського районного управління поліції звернувся мешканець с. Нижня Сироватка та повідомив, що його неповнолітня донька, Анастасія Рябко, вночі пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Дівчина залишила вдома мобільний телефон, проте має при собі грошові кошти.

На вигляд Анастасії 14-15 років, зріст близько 160 см, спортивної тілобудови, очі карі, волосся темне довге, ніс прямий. Була одягнута у бордовий худі, штани темного кольору, білі кросівки, має чорний рюкзак.

Поліцейські проводять усі необхідні пошукові заходи, орієнтовано усі наряди, блокпости та патрулі області.

Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян: якщо вам відоме місцезнаходження зниклої чи будь-яка інша інформація про можливе місце перебування неповнолітньої, повідомте про це до найближчого відділення поліції або ж зателефонувавши на один із номерів: 050-307-99-50, 0542-66-77-75, 095-189-06-52, 050-30-72-005, 050-40-73-102 або 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області