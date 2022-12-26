На Сумщині в ДТП постраждали 14-річний водій та його 13-річна пасажирка

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора близько 11 години дня у селі Червона Слобода, 14-річний хлопець та його 13-річна сестра потрапили до лікарні.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 14-річний хлопець, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 2101, здійснив зіткнення з електроопорою. У результаті чого він та 13-річна пасажирка були госпіталізовані до лікарні.

Під час подальшої перевірки поліцейські з’ясували, що неповнолітній без дозволу взяв ключі від автомобіля свого батька. Однак цього нещасного випадку могло б і не статися, якби діти не лишилися без нагляду дорослих. А тому, шановні батьки, приділяйте більше уваги свої дітям, особливо зараз, коли у школах вже розпочалися зимові канікули.

Пояснюйте своїм дітям про небезпеки, з якими вони можуть стикнутися під час дозвілля, занять спортом чи в будь-яких інших ситуаціях поза домівкою.

Дотримуйтесь цих порад і вам не доведеться картати себе за власну миттєву неуважність та дитячі страждання.

Відділ комунікації поліції Сумської області