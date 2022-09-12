На Сумщині внаслідок ДТП загинула 5-річна дитина (фото)

Внаслідок наїзду на металевий відбійник, дівчинка отримала травми несумісні з життям. Її батько, який перебував за кермом автомобіля, госпіталізований до лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.

Подія сталася вчора, близько 20:00 години, на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, між селами Алтинівка та Майорівка, що на Кролевеччині. Як попередньо встановили правоохоронці, 41-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не вибрав безпечної швидкості та допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим наїздом на металевий відбійник.

У результаті автопригоди 5-річна донька водія від отриманих травм померла на місці пригоди. За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області