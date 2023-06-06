На Сумщині водій загинув, вилетівши з авто, яке перекинулося (фото)

Перехожі за містом виявили транспортний засіб з пошкодженнями, а поруч особу без ознак життя. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі дії.

Сьогодні, 5 червня, до відділу поліції №1 (м. Глухів) надійшло повідомлення, що за містом в напрямку с. Годунівка виявлено авто з пошкодженнями, а поруч знаходиться чоловік без ознак життя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та здійснив зʼїзд у кювет. Внаслідок чого авто перекинулось, а керманич вилетів з автомобіля.

Чоловік загинув на місці події, пасажирів в авто не було. Загиблим виявився 26-річний мешканець села Первомайське. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин події.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області