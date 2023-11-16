На Сумщині зі стрільбою зупиняли авто з п’яним водієм, який не зупинився на блокпосту
Силовики в Сумській області були змушені відкрити вогонь по автомобілю, який не зупинився на блокпосту. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Водій переховувався від силовиків
54-річний водій автомобіля марки “Lifan”, під час наближення до контрольного посту, не виконав вимогу про зупинку та продовжив рух далі.
Під час переслідування автомобіля-втікача водій своїми діями створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю і здоров’ю наряду.
Порушник виявився п’яним
Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах, внаслідок чого транспортний засіб зупинено.
Порушник перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, що було підтверджено перевіркою алкотестером, результат вмісту алкоголю показав 2,06 проміле.
Наразі громадянина передано працівникам Національної поліції.