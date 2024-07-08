На Теофіпольщині п’яна водійка протаранила газорозподільчий пункт — без палива залишилось понад 200 абонентів

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала перевищення допустимої норми алкоголю в крові водійки майже в 6 разів. Поліцейські склали на порушницю 4 адміністративні протоколи.

Подія сталася вчора, 7 липня, близько 08:25 години ранку в с. Човгузів Теофіпольської тергромади. 20-річна дівчина, перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ», в’їхала в газорозподільчий пункт.

Внаслідок зіткнення відбувся витік газу. Спрацював автоматичний запобіжно-запірний клапан. Як результат, на кілька годин понад 200 абонентів залишились без блакитного палива.

Водійка покинула місце ДТП. Автівку з численними пошкодженнями заховала на околиці селища.

Поліцейські оперативно розшукали дівчину, яка була за кермом. Перевірили її за допомогою приладу «Драгер», який показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові майже у 6 разів.

Патрульні склали на порушницю 4 адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна), ч. 2 ст. 126 (Керування ТЗ особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП. Тепер на неї чекає суд і чималенький штраф.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області