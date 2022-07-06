На Тернопільщині із кабіни вантажівки випали двоє чоловіків, один з них загинув

Одна людина загинула, а інша отримала тілесні ушкодження — наслідки автопригоди на території Борщівської територіальної громади. Аварія трапилася 4 липня на трасі Борщів-Касперівці-Заліщики.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що під час руху у автомобілі «ЗІЛ» пасажири зі свого боку відкрили двері. Як результат — двоє чоловіків, 1963 та 1965 років народження, випали.

58-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події. Іншому надали меддопомогу.

У водія взяли зразки крові для перевірк на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч. 2 ст 286 ККУ.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області