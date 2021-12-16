На Тернопільщині у власному будинку замерзли на смерть матір із сином

Нещасний випадок із летальним наслідком стався в селі Кременець.

Як повідомляється, до поліції 15 грудня надійшло повідомлення від жителів Кременця про те, що з сусідами, ймовірно, щось трапилося. Причина занепокоєння – постійно увімкнене світло в будинку впродовж кількох днів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши до приміщення, поліцейські виявили два тіла – жінки, 1941 року народження, та її 53-річного сина.

“Сусіди кажуть, що родина була неблагополучною, обидвоє зловживали спиртними напоями, але при цьому, намагалися економити на комунальних платежах. Тому люди здивувалися, що у будинку не вимикається світло впродовж кількох днів”, – повідомили у поліції Тернопільської області.

Старший інспектор-криміналіст Кременецького РВП, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив, але каже, що скоріш за все, смерть настала від трьох до п’яти днів тому. Попередня причина смерті – переохолодження.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу із поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство. // Діло