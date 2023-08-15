На Тернопільщині 17 людей отруїлися у щойно відкритому суші-барі

В поліції не виключають, що факт масового отруєння хотіли приховати, адже поліцейські про масове отруєння дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

В Тернопільській області у місті Збараж у новому суші-барі, який відкрили 12 серпня, отруїлося 17 осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,перші потерпілі почали звертатися з симптомами гострого отруєння ще в суботу, а за 13-14 серпня кількість потерпілих зросла до 17 людей.

Усі вони перебувають на стаціонарному лікуванні в Збаразькій центральній лікарні.

В поліції не виключають, що факт масового отруєння хотіли приховати. Принаймні поліцейські про масове отруєння дізналися під час моніторингу соціальних мереж. Вже після цього на запитполіцейських у райлікарні підтвердили інформацію про масове звернення місцевих жителів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби.

Фахівці відібрали необхідні взірці їжі для лабораторних досліджень.

Наразі нововідкритий заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу (“порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням”).