На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками. До медиків звернулися 19 людей
У Тернопільській області потрапив у ДТП автобус з паломниками. В автобусі перебувала 41 людина, вони їхали на Всеукраїнську прощу в Зарваницю.
Про це повідомили в поліції.
Повідомлення про аварію надійшло правоохоронцям близько 8:00. ДТП сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Поліціянти повідомили, що до лікарні з травмами доправили двох пасажирів, але кількість потерпілих ще встановлюється.
Директор Теребовлянської лікарні, куди доставляють постраждалих, розповів «Суспільному», що по медичну допомогу звернулися 19 людей. З них 5 шпиталізували, решта ж може проходити лікування за місцем проживання.
У більшості травмованих — переломи, зокрема ребер, кінцівок. Серед пасажирів була й дитина — дівчинка 2011 року народження, яку перенаправили до Тернополя. // hromadske.uaTweet