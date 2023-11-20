На Тернопільщині поліцейські розшукали водія, який збив дитину та втік з місця події
Співробітники Чортківського районного відділу поліції оперативно встановили особу водія, що вчинив ДТП поблизу автовокзалу у Чорткові. Ним виявився 50-річний житель однієї із громад району.
Нагадаємо, під колеса мікроавтобуса потрапила місцева 10-річна дівчинка. Її до медичного закладу привіз свідок ДТП.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили марку автомобіля та місцезнаходження водія, причетного до аварії. Чоловіка доправили до медичного закладу та перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – 1,43 проміле алкоголю в крові.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП та чому водій залишив місце пригоди.
Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet