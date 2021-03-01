На территории школы в Николаевской области произошел взрыв (фото)

В Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы, под железобетонной плитой оказался мужчина, на данный момент его вытащили из-под плиты и госпитализировали.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Взрыв твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района произошел 1 марта утром, ориентировочно в 7:36.

По информации, в помещении котельной под железобетонной плитой оказался мужчина.

На месте выяснилось, что также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарные его ликвидировали.

Для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего был направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран от воинской части.

«В 9:45 пострадавшего 1994 года рождения деблокировали спасатели из-под бетонной плиты и передали медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение», — указали в ГСЧС.