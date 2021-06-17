На трасі Київ-Чоп легковик в’їхав у вантажівку: поліція розпочала розслідування

ДТП сталась на 72 км автодороги Київ-Чоп, на Брусилівщині. Унаслідок автотрощі постраждав водій автомобіля «Форд Фокус». Обставини з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Автопригода сталась 16 червня близько 07:00 поблизу с. Йосипівки Брусилівської територіальної громади.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Форд фокус», 36-річний житель Київської області, рухаючись у напрямок м. Києва, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Рено Магнум» під керуванням 55-річного жителя Київщини, який рухався у попутному напрямку.

Унаслідок вказаної ДТП травми отримав водій легковика. Чоловіка доставили до обласної клінічної лікарні.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

Поліцейські звертаються до водіїв із закликом суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та заходів безпеки під час кермування.

Відділ комунікації поліції Житомирської області