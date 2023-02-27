На трасі Київ-Одеса внаслідок ДТП загинули дві жінки-пішоходи

Автомобіль Volkswagen влетів у вантажівку. Внаслідок ДТП загинули дві жінки, які були пішоходами.

26 лютого о 18 годині вантажний автомобіль, під керуванням 36-річного білоцерківця, здійснював розворот у дозволеному місці. В цей момент 33-річний кермувальник Volkswagen допустив зіткнення із вантажівкою, яка внаслідок заносу скоїла наїзд на двох пішоходів.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на нацполіцію київської області.

Одна з них, 40-річна жінка загинула одразу під колесами вантажівки. Інша, 62-річна жінка з ампутованою кінцівкою померла дорогою до лікарні у автомобілі швидкої допомоги.

Поліцейські слідчого управління Київщини за фактом ДТП зі смертельним наслідком розпочали досудове розслідування [ч.3 ст.286 ККУ].