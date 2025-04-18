На трасі Срібне-Лебединці в наслідок аварії загинув 74-річний водій мотоциклу
Вдень 17 квітня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Срібне-Лебединці Прилуцького району. Внаслідок аварії загинув 74-річний водій мотоциклу.
На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.
За словами очевидців, поліцейські встановили, що мешканець смт. Срібне, керуючи мотоциклом «ІЖ» з коляскою, рухаючись біля села Побочіївка Срібнянської громади, змінив траєкторію руху, з’їхав та узбіччя та перекинувся.
В результаті автопригоди водій мотоциклу від отриманих травм загинув на місці події.
Слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).Tweet