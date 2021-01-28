На трасі «Суми-Пирятин» перекинувся мікроавтобус: є травмовані (фото)

Аварія сталася 28 січня, близько 9:00, на дорозі «Суми-Пирятин» у Лубенському районі на Полтавщині.

Поблизу села Галяве мікроавтобус їхав із Сум до столиці. 29-річний водій виїхав за межі проїзної частини: через це автівку перекинуло на лівий бік, каже речник обласної поліції Роман Грішин.

У мікроавтобусі на момент аварії було 13 людей. За словами речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко, після перекидання водій та пасажири самостійно змогли вибратися з автомобіля. Одну жінку заблокувало сидіннями. Витягнути її змогли рятувальники. Пасажирку відвезли до лікарні. Ще одна жінка, яка травмувалася, від госпіталізації відмовилася.

Нині поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті – щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років. // Сумські дебати