На трасі «Суми-Пирятин» перекинувся мікроавтобус: є травмовані (фото)

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Аварія сталася 28 січня, близько 9:00, на дорозі «Суми-Пирятин» у Лубенському районі на Полтавщині.

Поблизу села Галяве мікроавтобус їхав із Сум до столиці. 29-річний водій виїхав за межі проїзної частини: через це автівку перекинуло на лівий бік, каже речник обласної поліції Роман Грішин.

У мікроавтобусі на момент аварії було 13 людей. За словами речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко, після перекидання водій та пасажири самостійно змогли вибратися з автомобіля. Одну жінку заблокувало сидіннями. Витягнути її змогли рятувальники. Пасажирку відвезли до лікарні. Ще одна жінка, яка травмувалася, від госпіталізації відмовилася.

На Полтавщині перекинувся мікроавтобус – є травмовані

Нині поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті – щонайбільше обмеження волі на строк до трьох років. // Сумські дебати

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