На трассе Киев-Одесса две фуры попали в лобовое ДТП (фото)

В ночь на 24 декабря на трассе Киев-Одесса произошло серьезное ДТП — здесь столкнулись две фуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса INFO.

По данным очевидцев, фуры столкнулись лоб в лоб. По какой причине одно из транспортных средств оказалось на полосе встречного движения — не сообщается.

Также известно, что в аварии есть погибший или даже погибшие. Информация уточняется.

На опубликованных фотографиях с места событий видно, что от кабин грузовиков практически ничего не осталось. Сложно представить, как можно было выжить в результате такого столкновения.

На месте работаю спасатели и полиция. Причины трагедии устанавливаются. // Апостроф