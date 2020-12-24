На трассе Киев-Одесса две фуры попали в лобовое ДТП (фото)
В ночь на 24 декабря на трассе Киев-Одесса произошло серьезное ДТП — здесь столкнулись две фуры.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса INFO.
По данным очевидцев, фуры столкнулись лоб в лоб. По какой причине одно из транспортных средств оказалось на полосе встречного движения — не сообщается.
Также известно, что в аварии есть погибший или даже погибшие. Информация уточняется.
На опубликованных фотографиях с места событий видно, что от кабин грузовиков практически ничего не осталось. Сложно представить, как можно было выжить в результате такого столкновения.
На месте работаю спасатели и полиция. Причины трагедии устанавливаются. // АпострофTweet