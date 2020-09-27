На трассе под Черниговом в ДТП с «зависанием» на ограждении погибли два человека (фото)

В Черниговской области в результате ДТП один из автомобилей вылетел на ограждение. Так, на месте происшествия погибли водитель и пассажир одного из автомобилей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

«Сегодня в 9:34 … поступило сообщение о ДТП на трассе у Количевки. Автоавария произошла с участием автомобилей Suzuki и «ВАЗ 2111″. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водителя автомобиля Suzuki доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.