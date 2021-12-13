На трассе под Киевом столкнулись два автомобиля Ford: в ДТП пострадали водители и двое детей (фото)

Авария произошла на по автодороге Н-08. Один из водителей не справился с управлением и влетел во встречную машину. Удар пришелся такой силы, что одну машину перекинуло на крышу, а вторую изувечило вместе с пассажирами.

ДТП произошло 12 декабря в 18:30 по автодороге Н-08 сообщением г. Борисполь – г. Днепр. Сообщает Информатор со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Как сообщили правоохранители, 37-летний частный предприниматель из Черкасской области управляя автомобилем «Ford Ecosport» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ford Kuga», под управлением 56-летнего жителя города Борисполь.

В результате происшествия водитель Ford Ecosport и его пассажиры: двое малолетних детей 5-ти и 11-ти лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи. Водитель Ford Kuga с телесными повреждениями попал в Бориспольскую больницу.

По предварительной информации, жизни участников происшествия ничего не угрожает.

На месте работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.