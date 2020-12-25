На Тячівщині водій і пасажир мотоциклу загинули при зіткненні з припаркованою фурою

Співробітники слідчого управління поліції Закарпаття розслідують аварію за участі мотоцикла на Тячівщині. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Вчора, 25 грудня, близько 3 години ночі на лінію «102» надійшло повідомлення про автомобільну аварію в селі Широкий Луг на Тячівщині.

Співробітники Дубівського відділення поліції та слідче управління поліції Закарпаття виїхали на місце події та встановили, що мотоцикл зіткнувся з вантажівкою.

Правоохоронці з’ясували, що 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в селі Широкий Луг вони допустили зіткнення з припаркованим автомобілем «Volvo».

Обоє від отриманих травм померли ще до приїзду швидкої допомоги.

Мотоцикл поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області