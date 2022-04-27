На Тячівщині затримали п’яного водія, що скоїв ДТП з травмуванням неповнолітньої пасажирки

Вчора, 26 квітня, пізно ввечері наряд групи швидкого реагування Тячівського районного відділу поліції під час патрулювання виявив перекинутий автомобіль «BMW X5» на виїзді з райцентру. В тарснпортному засобі перебувало двоє осіб, яким правоохоронці надали першу домедичну допомогу та викликали швидку.

З місця події медики госпіталізували до реанімаційного відділення 16-річну пасажирку автомобіля. 21-річного водія працівники поліції освідчили і встановили, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія.

Працівники слідчо-оперативної групи провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили, що нетверезий водій не врахував дорожню обстановку та з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Транспортний засіб слідчі вилучили та помістили на штрафмайданчик.

Водія поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання, щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області