На Тячівщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмовано 4-річну дівчинку та її маму (фото)

У селищі Тересва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто, внаслідок якої травмовано двоє людей, серед яких малолітня дитина. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, автомобілі помістили на арештмайданчик.

6 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Тересва сталася дорожньо-транспортна пригода із травмованими.

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Встановлено, що 30-річний місцевий житель, рухаючись на «BMW» не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «Ford», яким керував 54-річний мешканець села Грушово.

Внаслідок зіткнення травми отримали 27-річна та 4-річна пасажирки «BMW». Їх із травмами госпіталізували до лікарні.

Водії транспортних засобів тілесних ушкоджень не отримали. Їх поліцейські освідували — за кермом чоловіки перебували тверезі.

Обидва автомобілі поліцейські помістили на арештмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області